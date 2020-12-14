شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، منذ قليل، يأتى القرار بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.
ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من «القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات» وفق للاحتياجات التي يحددها مديرى الإدارات التعليمية- بحسب القرار.
وأوضح المحافظ، أن قرار تعطيل الدراسة يأتى في إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.
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