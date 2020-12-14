شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادات وصف «معاق».. السكة الحديد تعدل بيانات تذكرة «أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تعديل بيانات نظام حجز التذاكر بالقطارات التي كانت تصرف لمتحدي الإعاقة، وكتبت في الخانة الوصف «أصحاب الهمم»، بعد الانتقادات التي تعرضت لها نتيجة وصف «معاق».



يذكر أن خانة الوصف في قطارات السكة الحديد يوجد بها أكثر من وصف، أشهرها، «نصف أطفال ومصلحة وشرطة وهيئة قضائية».