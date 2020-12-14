شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق»: رصف شوارع المجاورة السادسة بالإسكان العائلي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هناك متابعة لتنفيذ أعمال تطوير الطرق بالمدينة، والنهوض بالخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأشار عبدالرؤوف الغيطي، رئيس الجهاز، إلى البدء فى أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بالمجاورة السادسة بمنطقة الإسكان العائلي، بالتوازى مع تنفيذ أعمال لإعادة الشيء لأصله بالطريق الفاصل بين المجاورة الأولى والثانية.

وقال الغيطي إنه جار استكمال كل الأعمال تباعاً، واستمرار متابعة تطوير مختلف نواحي الخدمات بالمدينة.