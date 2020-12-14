شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد إجراءات تأشيرة العودة للعامل الأجنبى المتواجد خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، الإجراءات المتبعة فى حال انتهت تأشيرة الخروج والعودة للعامل الأجنبى الذى لا يزال خارج المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمى على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن من خرج ولم يعد فإن التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، موضحة أن هذا الأمر لا يشمل التابعين.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات: "لدى عامل أصدرت له تأشيرة خروج وعودة وانتهت تأشيرة العودة ومازال خارج المملكة، هل يلزم مراجعة الجوازات لإسقاطه أو عن طريق أبشر؟ نأمل الإفادة شاكرين لكم".