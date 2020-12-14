شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهمين بالشروع فى سرقة شقة بطل العالم فى الإسكواش بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بالشروع فى سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق للإسكواش؛ بمدينة 6 أكتوبر، واعترف المتهمان بكسر باب الشقة ومحاولتهما سرقة محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد محاولة سرقة شقة كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الإسكواش حالياً، بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، التى أشرف عليها العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، حيث كسرا باب الشقة، وفرا هاربين بعد اكتشاف أفراد الأمن الإدارى تواجدهما.

وتوصلت تحريات العقيد فوزى عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى هوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.