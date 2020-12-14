شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. كسوف للشمس الآن فى معظم جنوب أمريكا الجنوبية ولن يرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل ظاهرة كسوف الشمس الكلى، الذى تشهده أجزاء من الكرة الأرضية، والذى يعتبر الأخير هذا العام 2020، وسيكون مشاهداً في أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.





وينشر ”الخليج 365” بث مباشر لظاهرة كسوف الشمس:-

وسيشاهد هذا الكسوف جزئياً في معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسي ولن يكون مشاهداً بسماء مصر والوطن العربي.

ويمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئي في (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسي– المحيط الهندي– جنوب المحيط الباسفيكي– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).

ويُرى هذا الكسوف ككسوف كلي في (تيموكو، وفيلاريكا بتشيلي) حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.

وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، والكسوف سوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً،

