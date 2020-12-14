شكرا لقرائتكم خبر عن 16 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق بميناء الإسكندرية ولا خسائر فى الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 3 و50 دقيقة من مساء اليوم حدث إندلاع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك (مخزن روما)، وأن المخزن مكون من أرضي و4 طوابق على مساحة 1300 م2 تقريباً بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان انه في تمام الساعة الرابعة وصلت سيارات الحماية المدنية، وبدأت التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق باجمالي 16 سيارة اطفاء .

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظراً لتهالك المبنى وقد حدث سقوط اجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران و السيطرة عليها ولا يوجد خسائر بالأرواح او المعدات ولم يحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة الاسباب بمعرفة شرطة الميناء والجهات الامنية.