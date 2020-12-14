شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة الآن بأغلب الأنحاء وسرعتها 16 عقدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 20 درجة، وسرعة الرياح 16 عقده وإتجاه الرياح جنوبية غربية والرؤية 6000 متر، موضحة أن درجه الحرارة على مرسى مطروح الأن 18 درجة وسرعة الرياح 22 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة والرؤية 3000 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة الآن ببرج العرب 18 درجة

وسرعة الرياح 22 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة والرؤية 3000 متر.



ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



