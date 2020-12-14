شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة وتؤكد دعمها للمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن إدانة جمهورية مصر العربية عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر زورق مُفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وتابعت الخارجية فى بيان لها: "تُعيد مصر التأكيد على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية".

وأضافت: "كما تؤكد مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه".