شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والعراق والأردن.. خطوة على طريق "سوق عربية مشتركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمدت مصر والعراق والأردن خلال الفترة الماضية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بينها؛ استثمارًا للمقومات التي يتمتع بها كل بلد والإمكانات الهائلة التي تسمح للدول الثلاث التكامل فيما بينها، ولا سيّما في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ومشروعات البنية التحتية.

وتعمل مصر على الاستفادة من مقوماتها البشرية في إعادة إعمار العراق بعد سنوات صعبة من عدم الاستقرار، وتسعى كذلك إلى تبادل تجاري سيدخل فيه الأردن طرفًا ليكوّن الثلاثي محوًرا تجاريًا ربما سيكون خطوة على الطريق من أجل سوق عربية مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بسوق الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في خمسينيات القرن الماضي، وانتهى بالسوق الأوروبية المشتركة، وفق تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نشره على موقعه الإلكتروني.

زيارات متبادلة

تحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة في جميع المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

وتستقبل القاهرة حاليا وفد جمهورية العراق برئاسة وزير التخطيط العراقي، حيث ضم الوفد وزراء الكهرباء، الصناعة والمعادن، الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصحة والبيئة، التعليم العالي، الزراعة، الهجرة، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، مدير دائرة الشون الخارجية، لعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة.

وتحرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضي والتي كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

ويعمل البلدان على تعزيز كافة سبل وأوجه التعاون بسلسلة متكاملة من الزيارات يقوم بها حاليا وفود رسمية عراقية من الحقائب الاقتصادية إلى القاهرة تأكيدا على الترابط والتعاون بشكل قوي خلال الأيام المقبلة.

وتدخل العلاقات المصرية العراقية مرحلة نشطة من التعاون على كافة المستويات، لا تقتصر فقط على القيادة العليا للبلدان، ولا حتى عند تقديم مساعدات هائلة إلى العراق، ولكن تمتد لتشمل مستوى التعاون الوثيق بين حكومة الدولتين، وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أجرى زيارة إلى العراق 31 أكتوبر الماضي على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وعكست طبيعة المسؤولين المرافقين لمدبولي في جولته اهتماما بالغا، ونية جادة لدى الحكومتين المصرية والعراقية للتعاون فيما بينهما.

فقد ضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري، عد د ا من الوزراء، من بينهم؛ “الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعددا من كِبار المسؤولين ذوي الصلة.

كما شارك في الاجتماعات عدد من رجال الأعمال من كِلا الجانبين المصري والعراقي. وتناولت أعمال اللجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

كيف وطدت القاهرة وبغداد علاقتهما؟

أضاف الشقيقان مصر العراق، حلقة جديدة بسلسة العلاقات الأخوية المترابطة والممتدة عبر التاريخ حتى يومنا هذا، وذلك بسلسلة متكاملة من الزيارات لوفود رسمية عراقية من الحقائب الاقتصادية لنظيرتها المصرية، والتي شهدت التأكيد على الترابط والتعاون بشكل قوي خلال الأيام المقبلة.

حيث استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقي الذي يزور القاهرة حال يا ضمن الوفد الحكومي العراقي رفيع المستوى.

وبحث الوزيران خطوات آليات دعم التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات المصرية المتنوعة والفرص الكبيرة بالسوق العراقي، إضافة إلى مناقشة أوجه وفرص التعاون في مجال التعدين وسبل نقل الخبرات المصرية للعراق من خلال النموذج المصري الجاري تنفيذه لتطوير آليات العمل بالقطاع التعديني.

فيما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة في جميع المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين القباج مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي الذي يزور مصر حال يا ضمن وفد حكومي رفيع المستوى لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي.

حضر اللقاء اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط العراقي، لمتابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت نهاية أكتوبر الماضي، وبحث تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال اللجنة في سبيل تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة موضع التنفيذ.

كما أجرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، جولة تفقدية بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال التنمية بالمدينة، والاستفادة من التجارب المصرية فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

واستقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الاعمال على إقامة مشروعات مشتركة، وذلك في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 28 - 31 أكتوبر 2020 .

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"زيارة مدبولي التاريخية للعراق

لا يمكن بحال من الأحوال النظر إلى الزيارة الحالية التي يقوم بها الوفد العراقي إلى القاهرة بشكل منفصل عن تلك الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أكتوبر الماضي.

وقد تكللت زيارة مدبولي بتوقيع على عدد 15 وثيقة تعاون جديدة بين البلدان، يتم بموجبهما فتح صفحة أكثر متانة من العلاقات بين البلدان. فقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بمقر مجلس الوزراء العراقي، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وهي:

مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

اتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و/ منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقي.

بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في 26 نوفمبر الماضي أن وفدً ا عراقيً ا سيزور القاهرة خلال شهر ديسمبر الجاري للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق. وقال رئيس المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، وزير التخطيط العراقي خالد بتال، إن الجانب العراقي حريص على المباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين العراقي والمصري، وضرورة وضع الخطط الكفيلة للمباشرة بديمومة المشاريع المتوقفة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، والتي تخص قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية.

محور اقتصادي ثلاثي

تقدم مصر يد العون للجانب العراقي من أجل الإعمار مدعومة بالخبرات المصرية الهندسية لإعادة إنشاء مدارس ومستشفيات وأماكن عمل ومساكن للعراقيين بعد سنوات تدمرت فيها البنية التحتية العراقية نتيجة وجود الميليشيات المسلحة التي كانت تطمع في النفط العراقي لكن الدولة العراقية قضت عليها وبدأت في فتح صفحة جديدة للبناء.

وفي محاولة للإسراع بوتيرة النمو الاقتصاد التي سببتها جائحة كورونا، تدشن مصر محورا اقتصاديا ثلاثيا مع العراق والأردن. وكان رئيس الوزراء قد أشار خلال هذه الزيارة المهمة إلى بغداد إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين، منوهاً إلى أن هناك أسطولا نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر والعراق والأردن؛ لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ستنقل خبراتها للجانب العراقي في مجال الكهرباء والطاقة وتعمل على تكثيف التعاون في هذا المجال الذي يعد أساس ا لتشجيع أية استثمارات وقيام أية صناعات، موضحا أن مصر لديها استعداد تام لزيادة التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، بالتنسيق مع الأردن.