شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020.

- الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

أمطار متوسطة: على مناطق من دمياط - بورسعيد).

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة (كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس) .

فرص أمطار خفيفة مساء (20 % تقريبا): على مناطق من القاهرة الكبرى .

نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

- يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ( الاسكندرية - مطروح كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس - رأس سدر - نخل - كاترين).

أمطار متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى . . أمطار خفيفة : على مناطق من وشمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية

- يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.