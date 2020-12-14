الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة قانون إنشاء صندوق المبتكرين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

تنص اللائحة على أن الهدف من الصندوق هو دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي (مقرراً)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارية والصناعة.

كما تشمل عضوية المجلس وزيرين لمدة عام قابل للتجديد هما وزيرة التعاون الدولي ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وتضم عضوية المجلس من العلماء الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أمير فؤاد سوريال الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عبدالمجيد محفوظ قاسم أستاذ الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب القصر العيني، والدكتور مرسي أبو السعود السودة عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور يحيى زكريا جاد الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث والرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن الشخصيات العامة الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأحمد عمر الألفي رئيس مجلس إدارة شركة صواري، والدكتور حسين مصطفى موسى خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة، وتشمل عضوية المجلس ثلاثة من العاملين المختصين بوزارة القوى العاملة يختارهم الوزير، وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و3 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يختارهم اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مدبولي بنقل ملكية أسهم كلٍ من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركة المصرية لتجارة الأدوية من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.