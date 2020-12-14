براءة "فرنسا" وشقيقها من تهمة ترويج الهيروين بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة كل من "فرنسا. ا" وشقيقها "أحمد. ا"، من تهمة الإتجار بالهيروين في السيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكان قرار الإحالة كشف قيام المتهمين "فرنسا. ا" عاملة نظافة، و شقيقها "أحمد .ا "، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.