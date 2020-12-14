مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء بمركز الصف، جنوب الجيزة. تلقى العقيد أحمد حمدي مأمور مركز الصف إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة شخص. التحريات الأولية أفادت بتعرض "س.ن." مقيم كفر الرفاعي مركز العياط؛ للصعق الكهربي أثناء تواجد بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف، ليلقى حتفه. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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