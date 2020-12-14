شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يعلن تعافيه من فيروس كورونا: «الرضا والدعاء والعلم مفاتيح الشفاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الإعلامي رامى رضوان شفاءه من فيروس كورونا، مؤكدًا سلبية المسحة الطبية التي أجراها مؤخرًا.
وقال رضوان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المسحة سلبية والحمد الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل».
وتابع: «مش قلتلكم هخلص عليه.. بس الحقيقة مش جدعنة مني.. أنا بفضل ربنا صمدت نفسيًا وكنت راضي بقضاء الله..انما الشفاء.. بعد فضل ربنا الكبيييير.. يأتي فضل كم الأدعية الحقيقية اللي من القلب اللي وصلتني من حضراتكم.. من الأهل والأصدقاء والجمهوووووور العظييييم اللي ربنا يبارك لي فيه وفي كل من دعا حتى في السر».
وأضاف: «أمطرتوني وأسعدتوني وشرفتوني بدعائكم ورسائلكم وحبكم وخوفكم.. شكرا لحضراتكم جميعا.. مشاعركم الجميلة على راسي.. انا الحمد لله بخير وزي الفل.. ربنا كرمني من وسع.. ولكل من سأل..ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة.. راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC».
وكان رامي رضوان قد أعلن قبل أكثر من أسبوع إيجابيته لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما منع ظهوره على شاشة قناة دي إم سي.
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