شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا الكائن العجيب الذي حير العالم».. ندوة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ندوة للتوعية بفيروس كورونا، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف البرامج التوعوية ضد كورونا الفيروس المستجد.

وقال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن الندوة أقيمت بمقر جمعية قلب واحد بالعريش، بحضور جمال الفقى مدير إدارة العريش لتعليم الكبار ومحمد عبدالمقصود مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لتعليم الكبار بشمال سيناء، وكانت تحت عنوان «فيروس كورونا الكائن العجيب الذي حير العالم».. استعرض فيها تاريخ الفيروسات، وأنه حتى عام ١٩٣٢ وحتى اكتشاف المجهر الإلكتروني، لم يكن العالم يستطع رؤية الفيروسات، موضحًا أن الفيروسات هي كائنات تقع بين مملكة الحياة والموت، وأنها لا تستطيع التكاثر خارج جسم الإنسان بعكس البكتريا، وأن كلمة فيروس لاتينية وتعني السم.

وتناول كيفية تجنب الأمراض المعدية بصفة عامة في مجموعة من المبادئ المجانية تبدأ بالتهوية الجيدة، معللا أن نسبة 50٪ من الأمراض المعدية تأتى نتيجة لفقد التهوية الجيدة، وكذلك ضرورة التعرض لأشعة الشمس لانتاج فيتامين د.

كما تناول أهمية تناول الفرد لكمية كافية من الماء من ٢-٣ لترات يوميًا، وكذلك تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوى على فيتامين سى خصوصا البرتقال والليمون والجوافة مع بداية الشتاء.. إلى جانب الراحة وأهميتها في رفع مناعة الجسم، والتمارين الرياضية والمشى وأهميته في تنشيط الدورة الدموية والمناعة .

وفي نهاية الندوة أكد على أهمية التباعد وتجنب الأماكن المغلقة قدر المستطاع، مشيرًا إلى غسيل الأيدي المستمر وارتداء الماسك الواقى ومراعاة النظافة والمطهرات بالمنزل للوقاية من العدوى أو الاصابة بالأمراض المعدية وفى مقدمتها كورونا.