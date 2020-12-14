شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر 2020:

يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشید – بلطيم ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من ( دمياط - بورسعيد ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الاسماعيلية – السويس ) .

فرص أمطار خفيفة مساء ( 20 ٪ تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبرى .

نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد - العريش – رفح ).

أمطار متوسطة :على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء (الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية – الغربية - المنوفية – الاسماعيلية – السويس - رأس سدر - نخل - كاترين ).

أمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى .

أمطار خفيفة : على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) .

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية .

يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة :على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم ) .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الخميس by Karima Hassan on Scribd