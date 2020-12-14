شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 15 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر 2020:
يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشید – بلطيم ) .
أمطار متوسطة : على مناطق من ( دمياط - بورسعيد ) .
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الاسماعيلية – السويس ) .
فرص أمطار خفيفة مساء ( 20 ٪ تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبرى .
نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .
يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة : على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد – بلطيم – دمياط - بورسعيد - العريش – رفح ).
أمطار متوسطة :على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء (الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية – الغربية - المنوفية – الاسماعيلية – السويس - رأس سدر - نخل - كاترين ).
أمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى .
أمطار خفيفة : على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) .
نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية .
يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة :على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم ) .
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الخميس by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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