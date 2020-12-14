شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أمر الرئيس بعلاجها.. جمعية أهلية توفر سكنًا لمصابة «داء الفيل» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من الجمعية المصرية للنهوض بالمرأة والطفل في المنوفية، منزل السيدة عزيزة محمد مجدي، المصابة بـ«داء الفيل» التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة في نوفمبر الماضي، للاطمئنان على أحوال أسرتها وتقديم الدعم لهم.

وقالت لبنى محمد نجم، رئيس الجمعية، في بيان، الاثنين، إن وفدًا من الجمعية توجه بصحبة إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إلى منزل اسرة عزيزة في قرية كفر الدوار، التابعة لمركز الباجور، والتقي شقيقها عبدالحليم محمد مجدي، وقدم له عقد إيجار شقة باسمه شقيقته لمدة عام لحين ترميم المنزل الذي تقيم به مع الأسرة، بعد وفاة زوجها في حادث قطار، كما قدم إعانة مالية للأسرة.

وأضافت «نجم» أن شقيق عزيزة طمأنتهم على حالتها الصحية، حيث تتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد نقلها من مستشفى سرس الليان العام بالمنوفية، تنفيذًا لقرارالرئيس السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن، وبدأت تتحرك وستعود بعد خروجها من المستشفى إلى الشقة الجديدة التي تم استئجارها للأسرة حتى يتم الانتهاء من ترميم المنزل.

وأشارت إلى أن الجمعية ستتابع حالة «عزيزة» بعد خروجها من المستشفى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتقديم الدعم النفسي والمعنوى وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل

تقديم عقد شقة إيجار لأسرة عزيزة المصابة بداء الفيل