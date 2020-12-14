شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على وضع خطة مرور أسبوعية على القرى ولقاء دورى بالمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على وضع خطة مرور أسبوعية على القرى وعقد لقاء دوري بالمواطنين بهدف التواصل الفعال ووضع الحلول المتاحة، وكذا المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير التي تتم بنطاق الوحدات المحلية، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.

أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة بصدد تدشين رفع تراكمات القمامة بمقالب تلا وقويسنا قريبا بإجمالي تكلفة تصل إلى (265) مليون جنية، وذلك في إطار النهوض بقطاع تحسين البيئة ، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة تراكمات القمامة الموجودة بالمدن لرفعها ضمن أعمال رفع تراكمات المقالب المذكورة،

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بعرض الرؤى والأفكار المبتكرة كل في نطاقه فيما يخص تطوير المواقف العشوائية وإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية فضلا عن تطوير الحدائق والمتنزهات لتقدير الاعتماد المالي اللازم ، موجهاً بضرورة التفكير خارج الصندوق ووضع حلول ابتكاريه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم البدء في تطوير عدد من المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى( 310 ) مليون جنيه، مضيفاً إلى أنه قامت لجنة من مجلس الوزراء بمعاينة بعض قطع الأراضي بنطاق المحافظة لإمكانية إقامه أحياء متطورة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية خلال اتصال تليفوني بوضع المحافظة ضمن أولى محافظات الجمهورية للانتهاء من خدمة الصرف الصحي ، وقد أكد الوزير بأنه سيتم وضع محافظة المنوفية مع الأقصر ودمياط ضمن الخطة للانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي خلال عام ونصف تقريبا.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للتعديات وتنفيذ الإزالات للبناء المخالف في المهد مع ضرورة الالتزام بالأدوار المحددة للبناء لحين الانتهاء من صدور الاشتراطات البنائية ، مؤكداً على الاستمرار بالعمل بملف التصالح فى مخالفات البناء وضرورة عمل معاينة على الطبيعة لجميع طلبات التصالح المقدمة عن طريق تشكيل لجان لتقييمها والبت فيها ، فضلا عن التشديد بضرورة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بحيث لا يتم عمل الاجراءات النهائية للطرق الا بعد عمل معاينه من هيئة الطرق والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة .