شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إنشاء أحياء جديدة على غرار «الأسمرات وبشائر الخير» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، قيام لجنة تابعة لمجلس الوزراء، بمعاينة عدد من قطع الأراضي في المحافظة، لإنشاء أحياء سكنية جديدة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير لخدمة المواطنين.

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، في تصريحات صحفية إلى أن المحافظة بصدد تدشين رفع تراكمات القمامة بمقالب تلا وقويسنا قريبًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 265 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار النهوض بقطاع تحسين البيئة، حيث كلف رؤساء الوحدات المحلية بحصر كافة تراكمات القمامة الموجودة بالمدن لرفعها ضمن أعمال رفع تراكمات المقالب المذكوره، مؤكدًا على أنه سيتم البدء في تطوير المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى 310 ملايين جنيه.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية خلال اتصال تليفوني بوضع المحافظة ضمن أولى محافظات الجمهورية للانتهاء من خدمة الصرف الصحي، وقد أكد الوزير أنه سيتم وضع محافظة المنوفية مع الأقصر ودمياط ضمن الخطة للانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي خلال عام ونصف تقريبا.