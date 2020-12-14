شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي غدا بمادتي اللغة العربية والأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي علي أجهزة التابلت بدون درجات، غدا الثلاثاء، وذلك للتدريب علي نمط الأسئلة الجديد وفقا لنظام التقييم المعدل ،وكذلك اختبار قوة الشبكات اللازمة لاجراء الاختبارات الاكترونية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وقال «شوقي»، في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي.

وتابع: «لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما تدريب فقط، ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساءً».

وأشار إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الإرشادات الهامة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل يوم واحد من أداء الامتحانات التدريبية المقرر انطلاقها الثلاثاء .

وتضمنت الإرشادات:

على الطالب التأكد من تحديث التابلت.

التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على رقم 16580 ثم اختيار رقم 9 في حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط (دليل الصيانة).

التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة من خلال الدخول على هذا الموقع.

ويتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الايميل المدرسي الخاص بـ Office 365 أو عن طريق هذا الموقع.

التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه استعداداً للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي المقرر عقدها الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، فقد تم إرسال «كلمة المرور واسم المستخدم» للطالب على الإيميل المدرسي الخاص بـoffice 365.

وقالت الوزارة للطلاب، إن من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني: https://moe-register.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة، أن الامتحان التدريبي يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاختبارات التدريبية (دون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، تهدف للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، والتى ستكون بعد غد الثلاثاء، ولمدة 5 أيام.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

وأكدت، أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وشددت على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يُسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.

ووفقا لجدول الامتحانات التدريبية المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم ، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الثلاثاء 15 ديسمبر ، الامتحان في مواد اللغة العربية لمدة (3 ساعات) -و الأحياء لمدة (ساعة ونصف).

والأربعاء 16 ديسمبر : اللغة الاجنبية الأولى لمدة (ساعتان ونصف) - والجغرافيا لمدة (ساعة ونصف).

والخميس 17 ديسمبر : الرياضيات لمدة (3 ساعات) -و اللغة الأجنبية الثانية لمدة (ساعة ونصف).

والسبت 19 ديسمبر : الفلسفة والمنطق لمدة (ساعة ونصف) والفيزياء لمدة(ساعة ونصف).

والأحد 20 ديسمبر :التاريخ لمدة (ساعة و نصف) والكيمياء لمدة(ساعة ونصف).