شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى جولاته بعد شفائه من «كورونا».. محافـظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمركز ومدينة الشهداء لمتابعة أعمال الرصف والتطوير، في إطار متابعته الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء.

تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل المدينة بطول 1،600كم وبتكلفة تقرب من 6 مليون جنيه، وأوضح المحافظ أن التطوير يشمل أعمال رصف وإنشاء أرصفة وبلدورات، فضلاً عن زراعة أعمدة ديكوريه وتركيب إضاءة حديثة بالإضافة إلى زراعة النخيل المثمر لإضفاء مظهر حضاري للمدينة، وأشار مدير مديرية الطرق أنه سيتم الانتهاء من الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

وبناءً على طلب الأهالي أثناء الجولة تفقد المحافظ دورة مياه عمومية وسط شارع بورسعيد، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بإعداد تصور لبحث إمكانية الاستفادة من الموقع واستغلاله في عمل سوق تجارى أو محلات تجارية حيث ان موقعها متميز .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع جسر المشروع «طريق النصر» من ميدان النهضة حتى طلعت حرب بتكلفة 14 مليون جنيه، ووجه المحافظ رئيس المدينة بعرض التصور النهائى للجزيرة الوسطى والبدء في التنفيذ من قبل هيئة الأبنية التعليمة، وكذا إعداد مقايسة لرفع أكشاك الكهرباء والأعمدة التي تعوق أعمال التطوير بالجزيرة بالتنسيق مع الكهرباء .

وخلال تفقده أعمال الرصف أكد محافظ المنوفية على أن هناك لجنة مشكلة من مديرية الإسكان وكلية الهندسة وهيئة الطرق والكباري لاستلام أعمال الرصف التي يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من المواصفات الفنية للرصف.