شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 350 حقلا إرشاديا للقمح و76 للشعير في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ 350 حقلا إرشاديا للقمح، و76 حقلا إرشاديا للشعير، وذلك في اطار التعاون المثمر بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ووزير الزراعة السيد القصير، مشيرا إلى انه تم توزيع هذه الحقول على الادارات الزراعية الستة بكافة مناطق المحافظة في تجمعات لا تقل عن 5 أفدنة، والتأكيد على ضرورة تكثيف الندوات الارشادية وايام الحقل وايام الحصاد ومتابعة المزارعين للوصول لأعلي انتاجية.

وأوضح انه تم توزيع الحقول الإرشادية للقمح بواقع 80 حقلا بالخارجة و50 حقلا بباريس و40 حقلا ببلاط ،و120 حقلا بالداخلة، و60 حقلا بالفرافرة، كما تم توزيع الحقول الارشادية للشعير بواقع 44 حقلا بالداخلة و10 حقول بالفرافرة و8 حقول بالخارجة و8 حقول ببلاط و6 حقول بباريس.