شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: إنشاء مركز تميز إقليمي للاستزراع السمكي خطوة في طريق التعاون الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، ونقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية تواصل الدعم المستمر للأشقاء الأفارقة في شتي المجالات، وأن إرادة القيادة السياسية لمصر تدعم العلاقات التجارية والعلمية لتحقيق طموحات شعوب القارة، مشيرًا إلى أن أولى هذه الخطوات بدأت بتوفير المنح الدراسية المجانية للطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية بكليات الزراعة.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي لإنشاء مركز تميز إقليمي مشترك للاستزراع السمكي والمصايد، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يؤكد أن رؤية الرئيس بالتوجه الحثيث لمصر بمشروعات جادة تدعم التعاون المشترك والثنائي مع الدول الأفريقية ويدعم زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة.

وأكد نقيب الزراعيين أهمية مذكرة التفاهم كجزء من المشاركة المصرية في محيطها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة في مجالات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية ومنها الاستزراع السمكي والمصائد، موضحًا أن ذلك يتم من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة.

وشدد «خليفة» على أهمية توقيع هذه المذكرة كأحد الخطوات الهامة التي تخطوها مصر في عهد الرئيس السيسي لتعزيز مساهمة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الأفريقي 2063 في مجال الأمن الغذائي والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا منح شهادات علمية في درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه للباحثين المستفيدين منه على مستوى أفريقيا، وهو ما يدعم بقوة العلاقات بين مصر والأشقاء في دول القارة، لافتًا إلى أن مستقبل القارة يعتمد على التوجه نحو الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الأفريقية للاستفادة من الميزة النسبية للقارة وتنوع مواردها الطبيعية والمائية والأرضية.