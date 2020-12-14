شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مشروعات ويزيل تعديات ومخالفات بناء بالخانكة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، جولة تفقدية لمدينة الخانكة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والمخالفات التي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وازالتها بشكل فوري.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد كوبري أبوزعبل الجديد على مصرف بلبيس، والذي تم الإنتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وسيعتمد عمل الكوبرى على أن يفتح ويغلق ويمر من على طريق مسطرد الخانكة عبر ترعة الإسماعيلية للوصول مباشرة إلى مدينة الخانكة مما يسهل حركة المرور أمام المواطنين.

كما تفقد المحافظ موقع إنشاء طريق جديد في مواجهة الكوبري ليكون مدخلا لأبوزعبل حيث التقى المحافظ بالمواطنين ملاك الأراضي التي سيتم نزع ملكيتها لصالح الطريق، والذين أبدو موافقتهم على انشاء الطريق، حيث كلف المحافظ برفع المساحات التي سيتم نزعها لصالح الطريق وتعويض أصحابها التعويض العادل وفق ما تقرره اللجنة المشكلة من مديرية المساحة لتثمين الأراضي.

وأكد المحافظ أن الطريق سيكون محورا مروريا مهما سينقل الحركة المرورية من طريق ترعة الإسماعيلية إلى منطقة أبوزعبل مباشرة بطول 1 كيلو متر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفي الخانكة المركزي، التي تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، و17 سرير عناية مركزة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 97% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل، شملت أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، حيث جرى الإنتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافي تلك الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق..

وأكد «الهجان»، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

استكمل المحافظ الجولة بشن حملة ازالة على المخالفات التي يتم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية حيث تم ازالة مبني على مساحة 300 متر بعزبة الحساينة بقرية سرياقوس وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.

وخلال الجولة قام المحافظ بشن حمله على الباعة الجائلين بطريق شارع الجمهورية بنطاق الوحدة المحلية لعرب العيايدة حيث تم ازالة الباعة الجائلين والاشغالات الموجودة على الطريق والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية واتاحة الفرصة لحدوث انتظار خاطي على جانبي الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتم مصادرة جميع الاشغالات وتحرير محاضر مخالفة والتعهد بعدم العودة مرة أخرى حيث اكد المحافظ انه لا تهاون في أي مخالفات وسيتم اتخاذ اقصي العقوبات حيال المخالفين لتحقيق الردع والانضباط.

كما شدد المحافظ أيضا على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطه التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات على تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى