شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: مسئولية تشكيل المستقبل تقع على عاتقنا جميعا ويجب ترسيخ التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن تشكيل المستقبل الذي يطمح اليه المصريين يقع على عاتق الجميع ولابد من ترسيخ مفاهيم التعاون والعمل المشترك، وغردت المشاط على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة، "إن مسئولية تشكيل مستقبل نطمح إليه تقع على عاتقنا جميعًا؛ ولذا يحب أن نرسخ مفاهيم التعاون والعمل المشترك".



وزيرة التعاون الدولى على تويتر

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، توضيح عن مقالتها المنشورة على مدونة بنك الاستثمار الأوروبيـ قائلة: "أقوم بسرد قصة مصر في تنشيط وتعزيز النمو الأخضر من خلال التعاون متعدد الأطراف".

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أمس، السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، وذلك لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية التى تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي، وتمت المناقشات في إطار ثلاثة محاور رئيسية وهي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية سياسات الإصلاح الهيكلى فى تحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص الصدمات وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.