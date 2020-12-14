شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع الدفعة السادسة من الزى الأزهرى بـ13 محافظة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم توفير الزى الأزهرى للأئمة، وتم توزيع الدفعة السادسة من الزى الأزهرى بعدد (1400) زى أزهرى، و(1304) عمامة أزهرية فى (13) محافظة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف أن المحافظات الـ13 هى "الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - سوهاج - أسيوط - الغربية - الدقهلية - المنوفية - المنيا - الجيزة - الأقصر - القليوبية - شمال سيناء"، خلال الفترة من 7 حتى 14/ 12/ 2020م، وما زال التوزيع مستمرًا. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت التعاقد مع مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على تنفيذ 4 آلاف زى أزهرى كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق أيضًا على التعاقد على المرحلة الثانية لتنفيذ أكثر من 10 آلاف زى أزهرى جديد.

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