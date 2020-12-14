شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤكد على أهداف الدولة لبناء الإنسان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه ليس من العدل إلقاء اللوم أو العبء على تقصير أى شخص دون تدريبه. جاء ذلك على هامش توقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، برتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بحضور كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأضافت الدكتورة رشا راغب، إنه سيظل المكون الأهم للدولة المصرية هو بناء الإنسان المصرى، وهو أهم عنصر فى أى دولة لاسيما مصر التى يبلغ 60% منها من الشباب لافتة إلى أنه وفقا للبروتوكول تم وضع تصور لخطة تدريب تحدث لأول مرة فى مصر لأعضاء المكاتب الفنية لمتخذى القرار فى مختلف المحافظات الأمر الذى يؤثر على جودة وسرعة وفاعلية اتخاذ القرار.

ووفقا للبروتوكول ستكون الأكاديمية هى الجهة الاستشارية المنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتأهيل العاملين به وعمل إعادة هيكلة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية، وقامت الأكاديمية بتصميم 5 برامج تدريبية مختلفة من الفئات المختلفة في المحافظات، يتخللها دورات مثل مهارات التحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، دورة المراسم والبروتوكول والاتيكيت، دورة إدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات، دورة التسويق الرقمى، دورة رؤية مصر 2030، ودورة التحول الرقمى وأمن المعلومات، دورة الحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات ، دورة إدارة التغيير ومقاومته، دورة إدارة المشروعات، دورة التخطيط الإستراتيجي الفعال، وغيرها.



















































