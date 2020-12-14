شكرا لقرائتكم خبر عن «أكتوبر الجديدة»: بيع محلات تجارية بمنطقة «جنة» وأراضي الإسكان الاجتماعي بالشماليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الاثنين، جلسة مزاد علني، لبيع المحلات التجارية بمنطقة مشروع جنة للإسكان الفاخر وأراضي الاسكان الاجتماعي بالشماليات.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، أن المزاد أسفر عن بيع محلات تجارية بأنشطة سوبر ماركت وطيور مجمدة ولحوم ومغسلة وخضروات وحدايد وبويات، بسعر يتراوح من ٤٥ ألف جنيه للمتر الى ١٢٤ ألف جنيه للمتر.

وأضاف النجار أن ذلك يأتي ذلك فى ضوء حرص جهاز المدينة على تقديم الخدمات داخل المناطق السكنية المختلفة.