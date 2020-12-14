شكرا لقرائتكم خبر عن «أكتوبر الجديدة»: بيع محلات تجارية بمنطقة «جنة» وأراضي الإسكان الاجتماعي بالشماليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الاثنين، جلسة مزاد علني، لبيع المحلات التجارية بمنطقة مشروع جنة للإسكان الفاخر وأراضي الاسكان الاجتماعي بالشماليات.
وقال عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، أن المزاد أسفر عن بيع محلات تجارية بأنشطة سوبر ماركت وطيور مجمدة ولحوم ومغسلة وخضروات وحدايد وبويات، بسعر يتراوح من ٤٥ ألف جنيه للمتر الى ١٢٤ ألف جنيه للمتر.
وأضاف النجار أن ذلك يأتي ذلك فى ضوء حرص جهاز المدينة على تقديم الخدمات داخل المناطق السكنية المختلفة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر «أكتوبر الجديدة»: بيع محلات تجارية بمنطقة «جنة» وأراضي الإسكان الاجتماعي بالشماليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.