شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي بالمنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع، الاثنين، عدة مناطق بنطاق أحياء الهرم والدقي وشمال الجيزة، لمتابعة أعمال تطوير الممشى السياحي بالمنصورية، وكذا بعض المناطق المختلفة بالمريوطية وأعمال الرصف بها، كما تفقدت سوق السمك وسوق الفاكهة بحي شمال الجيزة.

واختتمت نائب المحافظ الجولة بمنطقة عشش السودان بحي الدقي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال إنشاء المرحلة الثالثة، ووجهت بتذليل كل المعوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم المواطنين وحداتهم السكنية في أسرع وقت.