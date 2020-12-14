شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مؤتمر أدباء اقليم القناة وسيناء الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد إقليم القناة وسيناء الثقافي لإقامة فعاليات مؤتمر ألادباء والذي يقام بعنوان «الفضاءات الثقافية وحروب الجيل الخامس في مؤتمر القناة وسيناء الثقافى»

في الفترة من ٢٠ ديسمبر وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ تحت عنوان الفضاءات الثقافية وحروب الجيل الخامس رئيس المؤتمر الإعلامي والصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وأمين عام المؤتمر الكاتب عزت المتبولى.

ويبحث المحور العام للمؤتمر وسائط الاتصال وتشكيل الوعي للدكتور زين عبدالهادي، وخصوصية المكان وإستراتيجيات المواجهة للأديب والكاتب حسونة فتحى ،والمنتج الإبداعي وتحديات المرحلة للدكتور محمود الضبع، أما المحور الخاص فسوف يتم تقديم دراسات عن القصة والرواية للأديب والقاص عبدالحميد البسيونى ودراسة عن شعر الفصحى يقدمها الباحث محمد عبدالهادى وشعر العامية يكتب عنه الباحث السيد ابراهيم، والشهادات عن الأديب السيناوى عبدالله السلامة والأديب والمترجم البورسعيدى محمد المغربى.

ويكرم المؤتمر في جلسته الإفتتاحية كل من الأديب ماهر المنشاوي ويكتب عنه الأديب والكاتب فوزي محمود، والكاتب السيناوى سلام مدخل ويكتب عنه الأديب إبراهيم صبحى.

المؤتمر تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ويشرف علية إبتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء وحنان مرعى مدير عام الشؤون الثقافية بالإقليم ويشارك فية عدد كبير من أدباء اقليم القناة وسيناء الثقافي