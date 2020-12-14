شكرا لقرائتكم خبر عن الإبداع طريق النجاح.. ندوة بجامعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة اليوم الإثنين، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ندوة علمية بعنوان «الإبداع.. طريق النجاح» بالتعاون مع خبراء من مجلة عالم رقمي بإشراف الدكتور أسامة أبوسعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات وحضور الكاتب الصحفي خالد حسن رئيس تحرير «عالم رقمي».

تناولت الندوة موضوع الإبداع وريادة الأعمال وكيفية تأهيل وتدريب الطلاب وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب وعرض أهم المؤسسات المانحة لدعم مشروعات الطلاب وكيفية صنع رائد أعمال.

وصرح الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن موضوع الإبداع وريادة الأعمال أصبح محركاً رئيسياً لتنمية اقتصادية متطورة ومستدامة بما له من إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل.

وأشاد رئيس الجامعة بتطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة الأعمال داخل المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، مشيرا إلى ترويج الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إحدى أهم أولويات الجامعة هى التركيز على تنمية القدرات التنافسية لجميع طلابها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن الجامعة ستواصل العمل لاستكمال مسيرة التميز والنجاح وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعي للمنافسة العالمية.

وفي نهاية الندوة سلم الدكتور أسامة أبوسعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الجوائز للطلاب الفائزين.