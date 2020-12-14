شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بسيارة حكومية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في سيارة نقل بمقر جراج سيارات الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة في الوادى الجديد، حيث شب الحريق في السيارة وأحدث ارتفاعًا لألسنة اللهب داخل مقر الجراج.

كان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد نشوب حريق في إحدى سيارات النقل التابعة للوحدة المحلية بمركز الخارجة أثناء تواجدها داخل الجراج الخاص بالحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف والمرور إلى موقع الحريق داخل الجراج، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن ينتقل إلى بقية السيارات والمعدات الأخرى، أو ينتقل للمنازل المجاورة للجراج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.