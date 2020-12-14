شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يدعم مديرية الصحة بـ 2.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تدعيم مديرية الصحة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لشراء أجهزة وأدوات طبية، وهي: تانك أكسجين لمستشفي حميات السويس ومنضدة عمليات لجراحة المسالك بمستشفي السويس العام، وميكروسكوب لجراحات الأنف والاذن والحنجرة بمستشفي السويس العام.
ليصل بذلك إجمالي دعم مديرية الصحة إلى 13.5 مليون جنيه، في إطار استمرار جهود المحافظة لدعم وتحسن الخدمات الصحية بالسويس.
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