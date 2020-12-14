شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ أسوان تكشف قصور في مستوي النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى مدارس محمد صالح حرب ومحمد حسين هلال الفنية، ومستشفيات الصدر والحميات ومركز التكوين المهنى بزيارة هذه المواقع الخدمية حيث أبدى إستياءه من مستوى النظافة العامة مع عدم الإستغلال الأمثل لإضفاء الشكل الحضارى عليها .

ورصد المحافظ وجود تراكمات لمياه الصرف الصحى والذى كان مصدر شكوى للمواطنين القاطنين في مساكن مجاورة لهذه المواقع، فضلاً عن إكتشافه لوقوف إحدى سيارات الملاكى المتهالكه وهو الذي يتطلب من مسئولى الصحة والتعليم والمرور ضرورة المتابعة الميدانية والعمل على تلافى السلبيات التي رصدها، مكلفاً بضرورة وضع آلية للتصنيع وتنفيذ الأعمال الخاصة بمركز التكوين المهنى ومراجعة منظومة الإيرادات وضمان توجيهها بالشكل القانونى.

وطالب من مسؤولي المحليات بإزالة ورفع كافة لافتات المرشحين في الإنتخابات السابقة لمجلسى الشيوخ والنواب، بجانب تطبيق الغرامات المقررة بعد تحرير محاضر مخالفة لذلك .

وأثناء تفقده لأعمال الإصلاح بكسر خط الطرد الرئيسى 700 مللى بطريق السماد والذى يربط محطة رفع الجوزيرة بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما وجه أشرف عطية بالإسراع في إصلاح الخط لتحقيق السيولة المرورية لهذا الطريق الحيوى .

كما طالب بسرعة عرض نتائج اللجنة الفنية الخاصة بوجود تراكمات من المياه أسفل خطوط السكك الحديدية بمحطة الشيخ هارون لتجنب وقوع أي حوادث مستقبلية في هذا الموقع نتيجة تراكم هذه المياه .