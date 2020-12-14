شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائقين اثنين في مشاجرة أمام مبنى جامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب سائقين اثنين في مشاجرة بطريق الصعيد، أمام مبني جامعة المنيا .
تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشادة كلا من تطورت إلى معركة، بين سائقين امام مبني جامعة المنيا .
تسببت المشاجرة في إصابة كلا من عامر حسب النبي على، 41 سنه، مقيم ابوهلال بمدينة المنيا، وعطا جمال عبدالحكيم، 47 سنه، مقيم قرية كامل عوض بمركز المنيا .
تم فض المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.
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