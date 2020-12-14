شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء اشرف عطية محافظ اسوان بالإسراع في معدلات الإنجاز ووضع اللمسات الجمالية لأكبر مشروع حضارى تشهده عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ معدلات مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضاً السوق السياحي القديم والتى تراوحت بين 65 % إلى 85 % .

ووجه المحافظ خلال جولته الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية لإظهار هذا المشروع الكبير بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل، مطالباً بوضع مقاعد مريحة للمواطنين في الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل والذى سيصبح ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التي يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام إستمتاع المواطنين والزائرين .

وشدد اللواء أشرف عطية على عرض تصميم النافورة الرئيسية والتى ستكون راقصة وبالألوان قبل تشطيبها لإبداء أي ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالى مبهر، على أن يتوازى ذلك مع توحيد تصميم يافطات الإعلانات، لافتاً إلى أهمية التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة والتى سستكون من حجر البازلت لتؤدى الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد .