مؤسسة "بنحبك يا مصر" تتبرع بآلاف الكمامات للكنيسة بمناسبة أعياد الميلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، بعد تبرعها بآلاف الكمامات بمناسبة أعياد الميلاد للأقباط.

وقالت المؤسسة فى بيان اليوم، إن التبرع يأتى فى إطار حرصها المستمر على التعاون المثمر مع الكاتدرائية المرقسية، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفى إطار الحرص على توحيد أبناء الوطن على عمل الخير.

من جانبه، أشاد الأنبا إرميا، بجهود مؤسسة بنحبك يا مصر برئاسة المهندسة زينب بشير، على مبادرتها الخيرية والاجتماعية والتنموية تجاه الوطن ولكل طوائف الشعب المصرى، خاصة اهتمام ودعم المؤسسة بتوزيع الكمامات بمناسبة أعياد الميلاد لتوزيعها على الأقباط خلال الاحتفال بأعيادهم، وقد اصطحب الأنبا إرميا المهندسة زينب بشير فى جولة داخل الكاتدرائية وأهداها عدد من الهدايا التذكارية، وتم الاتفاق على عمل مبادرات وتنظيم رحلات داخل الكاتدرائية المرقسية.

وقد تمت زيارة معرض واتيليه "اتحبنى" لتجهيز العرائس والمكتبة العامة ومتحف شهداء الكنائس وشهداء الأقباط وشهداء مذبحة داعش في ليبيا.