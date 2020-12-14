شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث المشروعات الكبرى على المصارف الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوازرة والمشرف على مكتب الوزير، و المهندس مختار غريب رئيس الإدارة المركزية لدراسات الصرف المغطى بهيئة الصرف و المهندس سعيد محمد رئيس الإدارة المركزية للتصميمات الإنشائية بهيئة الصرف وذلك لمناقشة عمل الأبحاث الحقلية وتصميم شبكات الصرف المغطى وأعمال التنفيذ بالشبكات وكذلك تصميم الأعمال الصناعية على المصارف المكشوفة ومتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى على المصارف.

أوضحت وزارة الرى أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، حيث تم تنفيذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وتعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي ، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية ، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

الجدير بالذكر أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة.