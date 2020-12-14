شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، غدا الثلاثاء، استراتيجية بناء الوعى 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مطروحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن من بين الموضوعات المقترحة التي سيتم طرحها:-

- الشائعات وحروب الجيل الرابع​​

- بناء شخصية الأوطان

- الأديان والأوطان​​

- المكون الثقافي في المناهج التعليمية

- شهيد الحق وقتيل الباطن

- التعليم وتشكيل الهوية الوطنية

- الوطنيون والإجراء

- المتجرأون على الفتوى

- القيم الدينية والقيم الإنسانية​​

- الاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى

- الجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة

- التطرف الإلكترونى

- الجمعيات الدينية واختراق دور النشر

- المرأة في الحضارة الإنسانية

- اللغة العربية "المأمول والتحديات"

- أثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم

- دعم النتج الوطني مطلب شرعي

- حق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل"

- الكفاءة والولاء

- مفهوم احترام الكبير

- قيادة الدول بين الهواية والخبرة

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وأكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مراكز التدريب والتثقيف، ​ومن المقترحات المطروحة توقيع بروتوكول مع الوزارات المعنية بهذه القضايا.