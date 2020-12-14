شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الكسوف الكلي للشمس.. وأجزاء من الكرة الأرضية تشهده الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل ظاهرة كسوف الشمس الكلى، الذى تشهدها الكرة الأرضية، والذى يعتبر الأخير هذا العام 2020، ويشاهد فى أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين. ويشاهد هذا الكسوف جزئياً فى معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسى ولن يكون مشاهداً بسماء مصر والوطن العربى.

ويمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئى فى (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسى – المحيط الهندى– جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).

ويُرى هذا الكسوف ككسوف كلى فى (تيموكو، وفيلاريكا بتشيلى) حيث يُغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.

وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، والكسوف سوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً.