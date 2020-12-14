شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه برفع مستوى الخدمات بالعياط وتوفير المستلزمات بمستشفى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه المهندس خيرى مرسى، رئيس مركز و مدينة العياط، قرية طهما وعزبة التهامى بمركز ومدينة العياط وشارعى الجيش وشكرى القواتلى ومنطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة أعمال النظافة والوقوف على مستوى الخدمات.

وشدد نائب محافظ الجيزة على رئيس المدينة بضروة الأهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والاشغالات بشوارع المدينة أولا بأول، كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالى العزبة والمدينة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم فى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى العزبة والمدينة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة واللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة مستشفى أمبابة العام لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وتفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العزل وقسم الرعاية المركزة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وبنك الدم للاطمئنان على المرضى، ووجه بتقديم أوجه الدعم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا.