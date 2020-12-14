شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المهرجان العلمى الخامس بكليات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهرجان العلمي الخامس بكليات الجامعة بمشاركة كليات الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي وهندسة المطرية والحقوق والاقتصاد المنزلي والطب والعلوم، والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم، والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والاداب وكلية الفنون التطبيقية.

ويهدف المهرجان العلمى الخامس بالكليات إلى توعية الطلاب بأهمية النشاط العلمى والأنشطة والمسابقات والدورات والندوات التي تقدمها إدارة النشاط العلمى ومساعدة الطلاب فى تنمية قدراتهم وحثهم على الاختراع الابتكار والأفكار العلمية لمساعدتهم فى مجال العمل والحياة بعد التخرج.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة وهي معرض علمي يشمل (ابتكارات واختراعات علمية ،أبحاث علمية في مجالات مختلفة ،مجلة حائط علمية ،مشروعات صغيرة اكسسوارات ومشغولات يدويه وعطور وصناعة الصابون والجلود )،ومسابقة دوري المعلومات بين طلاب الكلية، وندوه علمية، مشهد تمثيلي بهدف توصيل فكرة علمية، وتقديم مواهب متنوعة لطلاب الكلية، وعرض الطلاب للأبحاث والأفكار والابتكارات امام زملائهم لتبادل المعرفة والأفكار، ويتم عمل تقيم لكل كلية فيما سبق وتقيم الدعاية والإعلان للمهرجان داخل الكلية ومشاركة وتفاعل الطلاب في يوم المهرجان العلمي في حدود الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ويشرف على المهرجان العلمي الخامس راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وفاء عبدالنبي إشراف عام للمهرجان، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي، وأحمد ابراهيم امين مسئول المهرجان، وثناء يحيي ابراهيم، ومريم محمد محمد، وسمر محمد عبد العاطي، ورنا جودة مصطفي بإدارة النشاط العلمي.