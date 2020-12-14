شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 37 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لديها خطة ممنهجة للتوسع فى عدادات الكهرباء مسبوقة، مؤكدا أن القطاع يستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات والتى يبلغ عددها 37 مليون عداد.

وأوضح شاكر، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة الرابع أن هناك حاليا 9 ملايين 900 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وأوضح شاكر، أن أى مشترك يرغب فى تغير العداد او عمل تعاقد جديد او توقف العداد القديم يتم تركيب عداد مسبوق الدفع ، موضحا أن المواطن أصبح يقبل على العداد مسبوق الدفع نتيجة محاسبته بدقه على الاستهلاك الفعلى له وعدم تدخل عناصر بشرية.

الجدير بالذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة و القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة ، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، و يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح و يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد" ، علاوة على القضاء على مشاكل الفواتير المبالغ فيها ، و يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.