شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تدريب العاملين بالمحليات وتأهيلهم أهم طرق مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تدريب العاملين فى المحليات وتأهيلهم أحد أبرز وسائل مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب العاملين فى المحليات على عدد من البرامج التى تمس صميم عملهم وسيتم اختيار الكفاءات للتدريب، مؤكدا أن حوالى 53% من الجهاز الإدارى للدولة يعملوا فى المحليات.

جاء ذلك على هامش توقع الأكاديمية الوطنية للتدريب برتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بحضور كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأضاف شعراوى، أن مركز التنمية المحلية فى سقارة نفذ 130 دورة تدريب لحوالى 5 آلاف من العاملين فى المحليات، ومن خلال بروتوكول التعاون مع الأكاديمية يستهدف تدريب 5 آلاف موظف، حيث سيتم أولا تنفيذ 52 دورة تدريبية لحوالى 1600 متدرب، كما سيتم فى الأكاديمية 200 متدرب لمدة 7 أشهر، على برامج تمس صميم عمل المحليات.

ووفقا للبروتوكول ستكون الأكاديمية هى الجهة الاستشارية المنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتأهيل العاملين به، وعمل إعادة هيكلة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية، وقامت الأكاديمية بتصميم 5 برامج تدريبية مختلفة من الفئات المختلفة بالمحافظات، يتخللها دورات مثل مهارات التحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، دورة المراسم والبرتوكول والاتيكيت، دورة إدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات، دورة التسويق الرقمى، دورة رؤية مصر 2030، ودورة التحول الرقمى وأمن المعلومات، دورة الحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، دورة إدارة التغيير ومقاومته، دورة إدارة المشروعات، دورة التخطيط الاستراتيجى الفعال، وغيرها.

كما تم وضع تصور لخطة تدريب تحدث لأول مرة فى مصر لأعضاء المكاتب الفنية لمتخذى القرار فى مختلف المحافظات، الأمر الذى يؤثر على جودة وسرعة وفاعلية اتخاذ القرار، يستهدف هذا البرنامج 200 متدرب مقسمين على مجموعات، تقضى كل مجموعة 8 أسابيع تدريب على فترات محددة.