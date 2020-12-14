شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكرم مزارع لنشره فكر التحول إلى الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى بالفيوم التابعة لقطاع تطوير الرى، المزارع السيد سالم، لجهوده و مساعدته للإدارة فى نشر فكر التحول إلى الرى الحديث من خلال شرح تجربته للمزارعين وأعضاء الروابط وكذلك عرض المميزات التى عادت عليه جراء تحويل أرضه من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

يشار الى أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وجه بالإسراع فى الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للرى الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأعلن عبد العاطى عن صدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصرى بتمويل تحديث نظم وأساليب الرى للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى إطار مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.

وأوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.







