بالفيديو.. وزيرا الصحة والرياضة يعلنان خطة تأمين مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جلسة مع أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر يناير المقبل؛ للإعلان عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على المنتخبات المشاركة بالمونديال للوقاية من كورونا، وكذا استعراض الخطة المقدمة من اللجنة المنظمة في هذا الشأن.

وشهدت الجلسة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة من حيث كيفية تنسيق الحضور الجماهيري، وكذلك الإجراءات المقرر اتباعها قبل وخلال المنافسات.

يشارك فى بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبا، لأول مرة في تاريخ البطولة.