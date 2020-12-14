التنمية المحلية والوطنية للتدريب توقعان بروتوكولا لتطوير مركز سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وقعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة. شهد التوقيع كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وذلك بمقر الأكاديمية. يأتي ذلك في إطار التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجالات التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات وفِي إطار حرص الوزارة على تحويل مركز سقارة إلى أكاديمية تدريب.​

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