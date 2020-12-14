شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إجمالي طلبات التصالح وصل إلى 120 ألف و224 طلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرًح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة قد وصل إلى 120 ألف و224طلباً،مشيرا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،لتلقي طلبات المواطنين،وذلك حتى انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات التصالح والمقرر لها 31 ديسمبر الحالي.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى نهاية 2020،مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية،واستجابة أيضا لمطلب الجمعيات الأهليةالتي تقوم حاليا بسداد قيمة التصالح عن المواطنين بالقرى الاكثر احتياجا ،للحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.