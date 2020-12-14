شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي مركز الإنتاج والخدمات الطلابية والورش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، ولجنة الورش، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والمستشار المالي، ومدير مركز الانتاج، وأمين عام الجامعة .

واستعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع مركز الانتاج، تقريرا مفصلا عن انجازات المركز خلال الفترة السابقة والتي شملت تشغيل كافتيريا مجمع 300 فدان، وتوريد عدد من المنتجات إلى المدن الجامعية ،وناقش رئيس الجامعة مقترحات التطوير خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه عملية التشغيل في الفترة الراهنة.

فيما وجه رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة الورش بحضور الدكتور محمد حسين عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور احمد حسن وكيل كلية الهندسة، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة لرصد كافة احتياجات الكليات واختيار عينات التصنيع على ان يتم تصنيع كافة الاحتياجات بورش كلية التكنولوجيا .